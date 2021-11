Küçəyə pullar səpildi, insanlar yığıb bayram etdi, sonda isə... - VİDEO

ABŞ-ın Cənubi Kaliforniya bölgəsində magistral yolda zirehli avtomobildən bir çanta pul yola tökülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pulu görən digər sürücülər yerə dağılan pulları yığmaq üçün bir-biri ilə yarışıb.

Magistral yolda sürücülər maşınlarını saxlayıb pulu yığmağa başlayıblar.

Əsasən 1 və 20 dollarlıq olan əskinaslar yolun bütün zolaqlarına yayılıb, nəqliyyatın hərəkətini çətinləşdirib.

Pulları yığmaq istəyənlərdən 2 nəfəri saxlanılıb. İtirilən pulun miqdarı məlum deyil.

Bildirilir ki, azı 10 nəfər yığıdıqları pulu polisə təhvil verib.

Zirehli avtomobil San Dieqodan Federal Əmanətlərin Sığortalanması Korporasiyasının ofisinə doğru gedirmiş.

