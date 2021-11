Gürcüstanın şərqində - Tbilisidən 51 kilometr məsafədə 3,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Milli Seysmik Monitorinq Mərkəzi məlumat yayıb.



Zəlzələnin episentri Zemo Karabulaqi kəndində, 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.