Bakıda tanınmış reperin anasının üzərinə ağac aşdı: Ayağı amputasiya edildi - VİDEO

Noyabrın 10-da Bakıda başlayan güclü külək zamanı reper, "PRoMete” ləqəbiylə tanınan Pərviz İsaqovun anası ağır xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reper sosial şəbəkədə paylaşım edərək bildirib ki, hadisənin baş verməsindən 12 gün keçməsinə baxmayaraq, hələ də onlarla heç bir qurum maraqlanmayıb:

"Güclü külək başlayan zaman anam yaşadığı Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində bir neçə qonşuyla "bisetka”da olub. Küləyin başladığını görərək onlar evə getmək qərarına gəliblər. Bu zaman güclü külək həyətdəki ağacı anamın üstünə aşırdıb. Xəsarət o qədər ciddi olub ki, anamın ayağını amputasiya etdilər. Hadisədən sonra məlum qurumlar gəlib həyətdəki aşan ağacın qalıqlarını təmizləyiblər. Lakin hələ heç bir qurum anamla maraqlanmayıb. Bildirim ki, həmin ünvanda aşan ağacla bağlı dəfələrlə sakinlər aidiyyəti qrumlara müraciət ünvanlayıb, amma baxılmayıb. Mən Yasamal Rayon Prokurorluğuna da müraciət etmişəm. Əminəm ki, bu məsələ dəqiq araşdırılacaq və günahkar olanlar öz cəzasını alacaqlar”.

