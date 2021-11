Türkiyədə növbədənkənar prezident seçkiləri olacaq? - Ərdoğan AÇIQLADI

“Türkiyədə növbədənkənar prezident seçkiləri olmayacaq”.

Metbuat.az TRT Haber-ə isitnadən xəbər verir ki, bu barədəPrezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sədri olduğu Ədalət və İnkişaf Partiyasının əyalət təşkilatları sədrlərinin genişləndirilmiş toplantısında bildirib.

“Növbəti seçkilər 2023-cü il iyun ayında keçiriləcək”, - o vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə müxalifəti növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb edir. R.T.Ərdoğan əvvəllər də bir neçə dəfə ölkədə növbədənkənar seçkilərin olmayacağını bəyan edib.

