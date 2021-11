"Covid"dən sonra ağciyərlər neçə müddətə bərpa olur?

Kovid keçirmiş insanların ağciyərləri, tənəffüs sistemini qlobal zədələyir.

Sağalanların əksəriyyətində aylarla regenerasiya prosesi gedir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən .az xəbər verir ki, Rusiyanın əməkdar pulmonoloqu Aleksandr Karabinenko sağalanların ağciyərlərinin problemi qısa müddətə bitmədiyini bildirib.

“Koronavirusdan sonra ağciyərlərdə fibroz izlər görünür. Bu, ağır pnevmoniyadan sonra baş verir. Ağciyərlərində struktur dəyişikliyi olan insanlarda uzun müddət bərpa dövrü olacaq. Proses hətta 1 il çəkə bilər. Necə ki, 2009-cu ildə donuz qripi zamanı xəstələrdə fibroz qalıqlar 3-4 ilə belə sağalmamışdı.

Hətta o qriplə sağalan xəstələrim var ki, bu vaxta qədər ağciyərləri tam bərpa olmayıb.

Pnevmoniya keçirmiş kovid xəstələri tənəffüs gimnastikası, gəzinti,idman, möhkəmləndirici prosedurlar edə bilər. Amma hamıya eyni dərəcədə təsir etmir. Buna zaman və orqanizmin fərdiyili təsir edir. Sadəcə, bilmək lazımdır ki, ağciyərlərində 50-60% pnevmoniya olmuş insanlar koviddən sağalandan sonra azı 1 il pulmonoloq nəzarətində olmalıdır”.



