ABŞ xəbərdarlıq etdi: İrana hücum olarsa... - İsrail seçim qarşısında qalıb

ABŞ İrana hücumla bağlı İsrailə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “New York Times” qəzeti məlumat yayıb. Xəbərdarlıqda bildirilib ki, İranın nüvə obyektlərini hədəfə alan hücum faydalı olmayacaq. Əksinə İran uranın zənginləşdirməsini işlərini daha da artıracaq. Qəzetin məlumatına görə, amerikalı nümayəndələr hesab edir ki, İrana hücum taktiki cəhətdən bəzi dairələri qane etsə də, nəticə gözlənilən kimi olmaya bilər.

Qeyd edək ki, bu ay İran və qərb ölkələri arasında nüvə danışıqları başlayacaq.

