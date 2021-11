Somalinin paytaxtı Moqadişoda partlayış törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçular Afrika Birliyinin Somali üzrə sülh missiyasının avtomobil karvanını hədəfə alıb. Nəticədə 8 nəfər həlak olub. 23 yaralı var.

Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməsə də, terror aktının Əş-Şəbab qruplaşması tərəfindən törədildiyi güman edilir.

