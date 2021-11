Türkiyəli iş adamı Ali Ağaoğlunun xaricə külli miqdarda valyuta daşımaq istəməsi barədə iddialar yayılıb.

Metbuat.az "Sondakika"com-a istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, içi dollarla dolu olan iş adamının özəl təyyarəsinin ölkədən çıxmasına F-16 qırıcısı imkan verməyib. Yayılan iddialara cavab verən iş adamı, xəbərləri təkzib edib. O bildirib ki, iddiaların əsası yoxdur. İş adamı özəl təyyarəsinin və xaricdə mülkinin olmadığını bəyan edib.

“Sübut etsinlər” - deyə iş adamı bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.