Böyük Britaniyada polisin iş vaxtı qadınla avtomobildə yaxınlıq etməsi onun işdən uzaqlaşdırılması ilə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 57 yaşlı Andrey adlı polis məmuru xidməti avtomobildə qadınla yaxınlıq edərkən tutulub. Məlum olub ki, polis xidməti forma ilə qadının evinə də gedib. Polis qadınla münasibətdə olduğunu etiraf edib.

O, işdən uzaqlaşdırılıb.Polis diarəsi baş verən hadisəyə görə, xalqdan üzr istəyib.

