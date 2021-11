UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində "Qalatasaray" Fransanın "Marsel" klubunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş meydan sahiblərinin inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 4:2.

E qrupunun digər matçında İtaliya "Latsio"su Rusiyada "Lokomotiv"i darmadağın edib - 3:0. Bununla da İstanbul və Roma təmsilçiləri qrupda ilk 2 yeri təmin edərək, növbəti mərhələyə yüksəlib.

