Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi yeni fişinq hücumu qeydə alıb.

Qurumdan Metbuat.az-a bildirilib ki, qurumlardan birinə göndərilən çaşdırıcı məktubda vətəndaşın hansısa kömək istədiyi və bunun üçün müraciət etdiyi qeyd edilib. Sonra isə səhvən "Allah rəhmət eləsin" yazılıb.

Bizim

