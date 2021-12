14 yaşlı qızın dəhşətli sonu: Atası intihar etmək istədi, güllə övladına dəydi - FOTOLAR

Türkiyənin Kırıkkale bölgəsində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 37 yaşlı ailə başçısı intihara cəhd edib. Məlumata görə, ailə üzvləri evdə olarkən otağın qapısını bağlayan şəxs, odlu silahla özünü öldürmək istəyib. Bu zaman ailə üzvləri onu fikrindən daşındırmaq üçün güc tətbiq edərək, otağa daxil olmaq istəyiblər.

Lakin onlar qapını aça bilməyiblər. Bu zaman, türkiyəli atəş açıb. Güllə əvvəlcə onun qoluna ardınca isə qapı arxasında olan 14 yaşlı qıza tuş gəlib. Nəticə qız vəfat edib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

