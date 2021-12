"Omicron" barədə şad xəbəri açıqladılar: Qarşısı belə alınacaq: Artıq hazırdır...

Cənubi Afrikada ortaya çıxandan sonra dünyaya yayılan koronavirusun yeni növü "Omicron" barədə sevincli xəbər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın “GlaxoSmithKline” dərman şirkətinin açıqlamasına görə, hazırlanan yeni dərman koronavirusun "Omicron" növünə qarşı daha çox təsir göstərir. Bildirilir ki, bununla bağlı ilk testin nəticələri uğurludur.

Məlumata görə, yeni dərman koronavirusun mutasiyaya uğraya biləcəyi ehtimalı nəzərə alınaraq hazırlanıb. Böyük Britaniya dərmandan istifadəyə icazə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.