Ermənistan Dövlət Polisinin Baş Mühafizə İdarəsinin keçmiş rəisi Vardan Minasyan həbs edilib.

Metbuat.az “Sputnik Armeniya”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Minasyan tabeliyində olan bölmənin rəhbəri ilə birlikdə külli miqdarda pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi prosesini təşkil etməkdə və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur. O, dekabrın 2-də saxlanılmışdı.

