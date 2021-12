İranda mollanın qulağını kəsdilər - FOTO

İranın Qum şəhərində mollanın qulağını kəsdilər.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” Teleqram kanalı məlumat yayıb. İqtisadi məşəqqətlərdən, su qıtlığından, sanksiyalardan, koronavirusdan, əmniyət qüvvələrinin başqalarından cana yığılan İran xalqı artıq bu zülmlər dözmür.

Belə ki, insanların bu qədər gərginlik və stress yaşadığı bir vaxtda Qum şəhərində bir loğva axund bütün bu nöqsanları görə-görə hakimiyyəti müdafiə edib. Buna dözməyən əhali onun qulağını kəsməklə layiqli cavabını vergilər.

