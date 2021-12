Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin bir qrup əməkdaşına fəxri ad verilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilib:

Ağayev Yasin Nadir oğlu

Əhmədov İslam Məmməd oğlu

Əlibutayeva Məlahət Gülbala qızı

Əliyev Sənən Abbasəli oğlu

İsmayılov Musa Seyfəddin oğlu

Kazımov Müslüm Bilal oğlu

Rüstəmov Müzəffər Rüstəm oğlu

Tağıyev Razi Musarza oğlu

Yusifov İqbal Qibləli oğlu.

