Sergen Yalçın "Beşiktaş"la yollarını ayırdı

Sergen Yalçın Türkiyənin "Beşiktaş" futbol komandasının baş məşqçi postundan istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar 49 yaşlı mütəxəssislə klub prezidenti Ahmet Nur Çebi arasında keçirilmiş görüşdə qəbul olunub.

13:07

Türkiyənin "Beşiktaş" futbol komandasının baş məşqçisi Sergen Yalçın vəzifəsindən ayrılır.

Metbuat.az "NTV Spor"a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssisin klubun prezidenti Ahmet Nur Cebi ilə görüşdə istefa ərizəsini təqdim edəcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Sergen Yalçın "Beşiktaş"a 2020-ci ildə baş məşqçi təyin olunub. "Beşiktaş" UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində xal toplaya bilməyib və avrokuboklarla vidalaşıb.



