Amerika Film İnstitutu tərəfindən 2021-ci ilin ən yaxşı filmləri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rejissor Li İsak Çunq, ssenarist Liz Hanna, aktrisa Ancelika Hustonun münsifliyi ilə ilin ən yaxşı filmləri bəlli olub. Siyahını təqdim edirik:

1. CODA

2. Don’t Look up

3. DUNE

4. King Richard

5. Licorice Pizza

6. Kabus Sokağı (Nightmare Alley)

7. The Power of the Dog

8. tick, tick… BOOM!

9. The Tragedy of Macbeth

10. West Side Story