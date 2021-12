Şəmkirdə qanunsuz heyvan kəsimi məntəqələri aşkarlanıb

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) ölkədə heyvan kəsiminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, müasir kəsim məntəqələrinin təşkil olunması və qanunsuz heyvan kəsimi fəaliyyətinin qarşısının alınması istiqamətində nəzarət tədbirlərini davam etdirir.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həyata keçirilən monitorinqlər zamanı Şəmkir şəhəri, R.Rəhimov küçəsində fəaliyyət göstərən, fiziki şəxs Həsənov İsrafil Qərib oğluna və rayonun Sabirkənd kəndində fəaliyyət göstərən, Əliyev Nurlan Məhəmməd oğluna məxsus heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə baxış keçirilib. Baxış zamanı məntəqələrdə antisanitar şəraitdə qanunsuz heyvan kəsiminin və baytarlıq ekspertizası aparılmadan ət satışının həyata keçirildiyi müəyyən olunub. Aşkar edilmiş faktla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb.

AQTA əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcək və istehlakçı hüquqlarının pozulmasına yönəlmiş qanunsuz halların qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır.

