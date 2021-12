Rusiyanın Moskva vilayətindəki Serpuxov şəhərində partlayış baş verib.

Metbuat.az “Ria novosti”yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Vvedenski monastırının yerləşdiyi ərazidə qeydə alınıb. Hadisə zamanı azı 7 nəfərin yaralandığı bildirilir. Məlumata görə, partlayışa partlayıcı qurğunun işə düşməsi səbəb olub.

Hələlik polis hadisə barədə məlumat verməyib.

