Amerikalı modelin təyyarədə sevişmək xəyalı ona baha başa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kamilla Elle sevgilisi ilə havada yaxınlıq etmək üçün təyyarə icarəyə götürüb. Təyyarə havaya qalxandan sonra hər şey plan üzrə gedərkəm layner qəfildən hava boşluğuna düşüb. Nəticədə model qorxudan huşunu itirib. Oğlanın və təyyarə bələdçisinin müdaxiləsindən sonra model özünə gəlib. Bununla belə, model niyyətindən əl çəkməyəcəyini bildirib.

O yenidən təyyarədə macara yaşamaq niyyətindədir.

