Dünyada yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxanların sayı 271,110,724 nəfərə çatıb.

Metbuat.az "Worldometers" saytına istinadən xəbər verir ki, koronavirusdan 5,328,988 xəstə ölüb, 243,782,510 nəfər sağalıb. İlk onluqda ABŞ, Hindistan, Braziliya, Birləşmiş Krallıq, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İran və argentina dayanır.

