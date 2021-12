Dekabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin Brüsseldə Alyansın mənzil-qərargahında birgə mətbuat konfransı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Brüsseldə NATO Baş katibi Yens Stoltenberqlə keçirdiyi görüşdən sonra mətbuata açıqlama veriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.