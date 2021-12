Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün iki görüş baş tutacaq

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIV tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilin son turu iki qarşılaşma ilə başlayacaq.

Günün ilk matçı Qəbələdə keçiriləcək. Şəhərin eyniadlı komandası "Neftçi"ni qəbul edəcək. Meydan sahibləri 25 xalla 2-ci, qonaqlar isə 21 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.

Günün ikinci oyununda "Sumqayıt" "Keşlə"ni qəbul edəcək. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 12 xalla 6-cı, paytaxt klubu 11 xalla 7-ci yerdədir.



Azərbaycan Premyer Liqası, XIV tur

16:00. “Qəbələ” – “Neftçi”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Səbuhi Bayramov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu,

19:00. “Sumqayıt” – “Keşlə”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rövşən Rəcəbov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

“Kapital Bank Arena”

Qeyd edək ki, tura dekabrın 16-da oynanılacaq "Səbail" - "Sabah" və "Qarabağ" - "Zirə" görüşləri ilə yekun vurulacaq.

