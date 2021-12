Cənubi Koreyanın texnologiya nəhəngi olan "Samsung" şirkəti telefon markasının adını dəyişdirmək qərarı alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Samsung" eyniadlı telefon markasının adını dəyişərək "Samsung MX" qoyacaq.

Qeyd edək ki, bu il "Facebook" şirkəti də adını dəyişərək "Meta" qoyub.

