"Omikron” barədə DƏHŞƏTLİ AÇIQLAMA: Hər şey alt-üst olub - ÜST

“Koronavirusun “Omikron” növü yayılmasına görə digər ştamlardan fərqlənir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi Devid Nabarro belə açıqlama verib. O bildirib ki, “Omikron” ştamına yoluxma halı hər iki-üç gündən bir iki dəfə artır. Nabarronun sözlərinə görə, “Omikron” ştamının sürətlə yayılması səhiyyə sistemini alt-üst edib.

“Omikron” görünməmiş sürətlə yayılır deyən Nabarro, təhlükənin qarşısının alınması üçün ciddi tədbirlərə və şansa ehtiyac olduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.