İlham Əliyev Azərbaycanda memarlığın inkişafında xidmətləri olan şəxsləri təltif edib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda memarlığın inkişafında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda memarlığın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Dadaşov Siyavuş Əbdül Xalıq oğlu

Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu

İbrahimov Məmməd Hüseyn oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Axundova Sürəyya Əlifağa qızı

Əlizadə Cahid Azər oğlu

Hüseynov Abdul Fikrət oğlu

Hüseynov Emir Fikrət oğlu

Səmədov Rövşən Yaşar oğlu

Turabova Könül Akif qızı

Yusifli Nərmin Oğuz qızı.

