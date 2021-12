Təhsil naziri məktəbdə dini klipin çəkilməsi ilə bağlı yayılan görüntülərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Emin Əmrullayev bildirib ki, məktəbdə kliplərin məzmunundan asılı olmayaraq çəkilməsi qaydalara ziddir:

“Bu hadisə bazar günü olmuşdu. Valideynlər də bu prosesdə iştirak etmişdi. Baş verən hadisə barədə məktəb rəhbərliyi barədə intizam tədbiri görülüb”.

