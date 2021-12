ABŞ prezidenti Co Baydenə xalqın dəstəyi ən aşağı səviyyəyə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğuda iştirak edənlərin 29 faizi Baydeni dəstəkləyib. 66 faiz insan isə Baydeni dəstəkləmir. Sorğuda iştirak edən insanların 55 faizi Baydenin siyasətini bəyənmir.

Qeyd edəki ki, bir müddət əvvəl əvvəl aparılan oxşar sorğuda sakinlərin 42 faizi Baydeni dəstəkləmişdi.

