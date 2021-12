Tehranda bazarların birində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tasnim” agentliyi məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində azı 2 nəfər ölüb. Hadisə yerində dağıntılar arasında axtarış-xilasetmə işləri aparılır.

İlkin versiyaya görə, insident qaz balonunun partlaması nəticəsində baş verib.

