Mərhum Xalq artisti, aktyor Eldəniz Zeynalovun oğlu Məmməd Zeynalov vəfat edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, M.Zeynalov ağ ciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi. O, eyni zamanda 6 ildir dializə gedirdi. Bir neçə gün əvvəl isə Məmmədin beynində şiş aşkarlanmışdı.

