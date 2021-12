“Qalatasaray” evdə inamlı qələbə qazandı - VİDEO

“Qalatasaray” Türkiyə Superliqasında 19-cu turunda evdə “Antalyaspor”u qəbul edib. Metbuat.az xəbər verir ki, matç meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. “Qalatasaray” – “Antalyaspor” - 2:0 Qollar: Fequli, 45+1, Aktürkoğlu, 52 Hazırda “Cim-Bom” turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində qərarlaşıb. “Trabzonspor” ölkə çempionatının lideridir.

