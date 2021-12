Şotlandiyada kilsənin həyətində torpağı qazan Derek Maklennan adlı yaşlı sakin inanılmaz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o torpağın cəmi bir neçə santimer dərinliyində müxtəlif əşyalar tapıb. Tapdığı əşyaların qədimi olduğunu güman edən sakin onu araşdırıb. Məlum olub ki, əşyalar vikinqlər dövrünə aiddir. 100 hissədən ibarət olan parçaların dəyəri olduqca bahadır.

Çünki bu parçalar Böyük Britaniyada tapılan “Galloway” əsərlərinin bir hissəsidir.

