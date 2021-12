"Qalatasaray" misirli futbolçu Mustafa Məhəmmedi transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Mustafa üçün 4 milyon dollar ödəyəcək.

Məlumata görə, futbolçu ilə 2025-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb.

