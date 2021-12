NASA (Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsi) 24 ilahiyyatçını işə götürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb kosmosda həyat aşkar edildikdə insanların necə reaksiya verəcəyini anlamaqdır. Bu çərçivədə dindarlar müqəddəs kitablardakı dünyadan fərqli olaraq kosmosdakı həyat hekayələrini təhlil edəcəklər.

