Sudanda qızıl mədənində uçqun baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün Qərbi Kordofan əyalətinin Əl-Nuhud bölgəsində olub. Dağıntılar altından 31 şaxtaçının cəsədi çıxarılıb, daha 8 nəfər isə itkindir.

İnsident kustar üsulla qazılan 10 quyunun çökməsi nəticəsində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.