Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan xalqını Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatik nümayəndəlik bayram münasibətilə tviterdə videoçarx paylaşıb.

Videoda səfirliyin əməkdaşları, həmçinin səfir Zakaria Qross çıxış edib, təbriklərini çatdırıblar.

“Əziz dostlar, sizə dinc və xoşbəxt 2022-ci il arzu edirəm. Fransa regionda sülh və rifahın qurulmasında sizin yanınızda olacaq”, - diplomat bildirib.

