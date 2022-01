Gürcüstanda son sutkada 2 mindən çox yoluxma qeydə alındı

Gürcüstanda son sutkada daha 2 103 nəfər koronavirusa yoluxub, 60 nəfər isə xəstəliyin qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.

Bildirilir ki, bununla da ölkədə COVID-19 infeksiyasına yoluxanların ümumi sayı 936 min 844-ə, müalicə olunaraq sağalanların sayı 896 min 868-ə, bu virusdan ölənlərin sayı isə 13 min 860-a çatıb.

Hazırda ölkədə 832 nəfər klinik hotellərdə, 4495 nəfər stasionarda, 57 nəfər isə karantin rejimindədir.

Ölkədə 2021-ci ilin dekabrın 31-dək 2 milyon 514 min 871 nəfər vaksinasiya olunub

