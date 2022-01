"Putin üçün il uğurlu başlamayıb, bayram əhval-ruhiyyəsini Ərdoğan pozub" - Rusiyalı general

“Rusiya prezidenti Vladimir Putin üçün il uğurlu başlamayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin (Службы внешней разведки (СВР)) generalı öz Teleqram kanalında yazıb.

“Putinin bayram əhval-ruhiyyəsini telefonla danışdığı Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan pozub. Geosiyasi planların həyata keçirilməsindən əvvəl Ərdoğanla Putin razılığa gəlməlidir. Müttəfiqlik olmasa da, heç olmasa bitərəfliyi saxlamaq lazımdır. Prinsipcə, danışıqlar çətin olmalı idi, lakin Putin yenə də qərarlı idi ki, Ərdoğan razılaşacaq və ən azından Türkiyə prezidentindən əsas məsələlərdə neytral mövqenin təsdiqini almaq tamamilə mümkün olacaq”, – deyə general şərh edib.

XKX-nin generalı Putinin ümidlərinin doğrulmadığını bildirib.

“Amma danışıqlar nəticəsində Putinin ümidləri, necə deyərlər, heç də özünü doğrultmadı. Ərdoğan bildirib ki, Azərbaycanı bütün ərazi məsələləri tezliklə həll edildikdən sonra NATO-da görür. Keçmiş SSRİ-nin Orta Asiya respublikalarının Rusiyanın təsir dairəsi olması ilə tamamilə razılaşmırlar. Suriya və Liviyada o, yalnız Türkiyənin mövqelərinin güclənməsini görür və Rusiya ilə Ukrayna arasında silahlı münaqişə baş verərsə, Ukraynaya silah tədarükünü dayandırmayacaq.

Demək olar ki, bütün məsələlərdə rədd cavabı alan Putin yenidən daxili müşavirə prosesinə keçib. Ərdoğanla razılaşmaların olmaması planları heç də ləğv etmir, əksinə bir qədər çətinləşdirir, hansı planlar – yaxın gələcək göstərəcək”, – general yazıb. /konkret.az/

