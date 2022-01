Şimali Koreya növbəti dəfə ballistik raketi sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, mərmi Şimali Koreyanın mərkəzi bölgəsindən şərq sahillərinə atılıb. Yaponiya hökuməti raket sınaqlarından narahatlığını dilə gətirib.

Qeyd edək ki, Şimali Koreya son 2 iki ayda 10-a qədər raket sınağı təşkil edib.

