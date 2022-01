Qazaxıstanın Almatı şəhərində etirazçılar bələdiyyə binasına hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayişçilər binanı ələ keçirməyə çalışır. Təhlükəsizlik əməkdaşları nümayişçilərə müdaxilə edir. Rusiya mediasının məlumatına görə, bina ətrafında mindən çox nümayişçi var.

Nümayişçilər binaya zərər vurur. Ərazidən dumanlar yüksəlir.

