Milli Depozit Mərkəzinin İdarə Heyətinə yeni sədr müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Elçin Quliyev təyinat alıb.

Elçin Quliyev V çağırış Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edib, daha əvvəl isə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində aparat rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

Həmçinin, uzun illər bank və vergi sistemində rəhbər vəzifələrdə təmsil olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.