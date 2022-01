Almatıda “Koktobe” teleqülləsi tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “KazTag” məlumat yayıb.

Bundan başqa, KİV-in məlumatına görə, şəhərin mərkəzindəki Respublika meydanında atışma səsləri eşidilib.

