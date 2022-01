5 yaşında “dünyanın ən güclü uşağı” adı ilə Ginnesin Rekordlar kitabına düşən rumıniyalı Culiano Stroe yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 12 il sonra fotosu yayılan Culiano hələ də idmanla məşğul olur. Fotoda Culianonun idman zalında olduğu əks olunub.

Qeyd edək ki, Culiano 5 yaşında ayaqlarının arasına ağırlıq topu qoyaraq əlləri ilə yerimək üzrə dünya rekordu qırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.