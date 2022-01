Əməkdar artist Novruz Qartal dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum İmamzadə Dini Kompleksində torpağa tapşırılıb.



Mərasimində mərhumun yaxınları, aktyorlar, mədəniyyət sahəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, Novruz Qartal dünən onkoloji xəstəlikdən vəfat edib. O, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.



Allah rəhmət eləsin!



