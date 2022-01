KTMT əməliyyat qrupunu Qazaxıstana göndərdi

KTMT-nin Böhran Vəziyyətlərinə Cavab Mərkəzi 24-saatlıq iş rejiminə keçib, Təşkilatın Birgə Qərargahının əməliyyat qrupu Qazaxıstana göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə KTMT-nin Birgə Qərargahından bildirilib.

"KTMT-yə üzv dövlətlərin müdafiə qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti, KTMT-nin Kollektiv Sülhməramlı Qüvvələrinin formalaşdırılması və yerləşdirilməsini, KTMT orqanlarının qərarlarının icrasına nəzarəti, habelə operativ, inzibati və maddi-texniki təminat üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti əlaqələndirmək üçün KTMT Birləşmiş Qərargah rəisinin müavininin başçılığı ilə əməliyyat qrupu Qazaxıstan Respublikasına göndərilib".

Qərargahdan bildiriblər ki, KTMT-nin Böhran Vəziyyətlərinə Cavab Mərkəzinin 24-saatlıq iş rejimi qurulub, təşkilata üzv ölkələrin müdafiə idarələri ilə videokonfrans əlaqəsi yaradılıb.

