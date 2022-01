Alimlər ömrü uzadan içkinin adını açıqlayıblar.

Yaşıl çayın istehlakı ürək-damar xəstəliklərindən qorunmağa kömək edir.



Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Çin alimlərinin araşdırması sübut edib.

Yeddi illik araşdırmada xərçəng, infarkt və ya insult keçirmiş yüz mindən çox insan iştirak edib.



Bildirilib ki, dünyada ölümün əsas səbəblərindən biri məhz ürək-damar xəstəlikləridir.



Beləliklə də, yaşıl çay faktiki olaraq ömrü uzadır.

