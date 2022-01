Sosial mediada paylaşılan görüntülər böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə çəkilən görüntülərdə xalasının 4 yaşlı qız uşağına spirtli içki verdiyi əks olunub. Masa arxasındakı digər qadın buna mülayim formada etiraz edib. Lakin 4 yaşlı qızın spirtli içkidən daddığı deyilir. 4 yaşlı qızın içki içməsinə qarşı çıxan qadının isə uşağın anası olduğu güman edilir.

Görüntülər sosial mediada yayılandan sonra uşağa spirtli içki verən qadın tənqid olunub.

