Azərbaycanda yeni radionun açılması üçün müsabiqə elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının video formatda iclası keçirilib.

İclasda ümumrespublika radio kanalının açılması üçün (Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası ərazisində 107,0 MHz işçi tezliyinə) 17 yanvar 2022-ci il tarixdən 17 fevral 2022-ci il tarixədək müsabiqə elan olunması barədə qərar qəbul edilib.

