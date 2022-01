“Bu gün Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 ilidir. Bu illər ərzində qardaş ölkələr arasında əlaqələr ən yüksək müttəfiqlik səviyyəsinə ucalıb"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan-Türkiyə diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə tviterdəki paylaşımında qeyd edilib.

